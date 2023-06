Luxemburg: Lieferwagen versetzt Schule und Eltern in Alarmbereitschaft

Insassen eines Lieferwagens sollen im Süden des Landes Kinder angesprochen haben, insbesondere Mädchen. «Die Lehrer wurden informiert und angewiesen, in ihren Klassen darüber zu sprechen, um die Kinder zu informieren und sie zu warnen», berichtet Sandra. Ihre Kinder gehen in der Gemeinde Differdingen zur Schule.

In den sozialen Netzwerken hatte sich Sorge breitgemacht. Zu den genannten Vorfällen, wie beispielsweise auch in Niederkorn oder Esch/Alzette will die Polizei sich auf L'essentiel-Anfrage nicht äußern, gibt aber zumindest an, «einige Meldungen erhalten» zu haben. Eine Schülerin habe berichtet, am Arm angefasst worden zu sein, es sei Anzeige erstattet worden und die Staatsanwaltschaft habe die Kriminalpolizei mit Ermittlungen beauftragt.