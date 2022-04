Luxemburg : Lieferwagen vor der Haustüre gestohlen

ULFLINGEN – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Ulflingen am Bahnhof ein weißer Lieferwagen vor einem Einfamilienhaus gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Editpress/Police Grand-Ducale

Am späten Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter gegen 23.30 Uhr einen weißen Lieferwagen in Ulflingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Peugeot Partner mit dem luxemburgischen Kennzeichen FC 7966 in unmittelbarer Nähe des Ulflinger Bahnhofs, vor einem Einfamilienhaus in der Rue de la Gare.

Wer zweckdienliche Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl, verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Lieferwagens machen kann, wird gebeten sich, mit der Polizeidienststelle Ulflingen in Verbindung zu setzen – unter Tel. (+352) 244871000 oder per E-Mail: police.troisvierges@police.etat.lu.