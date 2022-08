Kroatien : Ein reservierter Liegeplatz wird am Strand von Kroatien teuer

Einen Liegeplatz am Strand zu reservieren, wird in Kroatien jetzt teuer.

Wer schon einmal in Kroatien seinen Urlaub verbracht hat, wird es womöglich schon gesehen haben: Unzählige Touristen reservieren mit Handtücher und Liegestühlen die besten Plätze am Strand. Die Utensilien lassen sie dann über die Nacht einfach liegen, um gleich am nächsten Tag ihren Spitzenplatz wieder einnehmen zu können. Was man bislang nur aus geschlossenen Hotelanlagen kennt, wird in Baška auf der Insel Krk jetzt offensichtlich zum Problem.