Shoppingcenter eingestürzt : Liegen Schulkinder unter den Trümmern?

In Riga graben Retter verzweifelt nach Überlebenden. Sie fürchten, dass Kinder unter den Trümmern begraben sind. Denn neben dem Shoppingcenter, dessen Dach einstürzte, liegt eine Schule.

Eine Kundin konnte sich in letzter Minute in Sicherheit bringen: «Gott sei Dank war ich fünf Schritte entfernt von der Ausgangstür», schilderte die Frau ihre Erlebnisse. «Von allen Seiten brach alles zusammen - von der Decke, den Wänden.» Die Behörden richteten Telefon-Hotlines ein.

Das Dach des erst vor zwei Jahren gebauten Einkaufszentrums in einem Vorort der Stadt war am Donnerstagabend auf einer Fläche von insgesamt rund 500 Quadratmetern eingebrochen. Das Gebäude stürzte daraufhin ein «wie ein Kartenhaus», sagte der stellvertretende Rigaer Bürgermeister Andris Ameriks.

Der lettische Regierungschef Valdis Dombrovskis eilte noch am Abend zum Unglücksort. Die Unfallursache war in der Nacht noch unbekannt. In Medienberichten war von einer Explosion die Rede, später wurden Bauarbeiten am Dach als Auslöser des Unglücks vermutet.