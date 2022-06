Doktor Sex : «Liegt es an mir, dass er keine Lust hat?»

Valerie ist nach einer Trennung wieder mit ihrem Freund zusammen. Aber der Sex ist nicht mehr wie früher. Und auch ihr Freund hat sich verändert.

Valeries Freund treibt sich in Sex-Chats herum – und hat weniger Lust auf Intimität mit ihr. Dr. Sex weiß Rat.

Antwort von Doktor Sex

Wenn du keine weiteren Indizien hast, die eindeutig auf deinen Freund als Betreiber des Accounts schließen lassen, finde ich es ziemlich gewagt, ihn so krass zu beschuldigen, wie du es hier tust. Solange er sich nicht persönlich zu der ganzen Sache äußern konnte, gilt von mir aus gesehen die Unschuldsvermutung!

Und damit, liebe Valerie, sind wir beim Inhalt angelangt. Ich möchte nicht unanständig wirken, aber es scheint, dir fehlen grundlegende Kompetenzen in der Handhabung von Situationen, die sich in einer Beziehung ergeben können. Anders kann ich mir nicht erklären, weshalb du nicht von selbst erkennst, dass du mit deinem Freund reden musst.