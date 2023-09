Life-Hack: So schläft dein Arm bei der Löffelchen-Stellung nicht ein

Gewisse Schlafpositionen fühlen sich einfach besonders gut an: mit der Decke zwischen den Beinen oder in Löffelchen-Stellung mit deiner besseren Hälfte. Wenn du beim Kuscheln das große Löffelchen bist, dann kennst du das Problem: Dein Partner oder deine Partnerin liegt gemütlich bei dir eingekuschelt, aber dir schläft früher oder später der Arm ein. Will man sich dann aus Liebe möglichst lange nicht bewegen, fühlt es sich irgendwann an, als würde einem demnächst der Arm abfallen.