Lifehack: So gibst Du der Knobi-Fahne keine Chance

Sei es auf der Pizza , in der Pastasauce , oder in der Suppe : Für viele gehört Knoblauch einfach zu einem feinen Essen dazu. Das Problem: Nach dem Essen stinkt man aus Mund und Poren. An ein romantisches Tête-à-Tête oder unbeschwertes Zusammenarbeiten im Großraumbüro ist nach einem solchen Mittagessen nicht mehr zu denken.