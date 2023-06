Saudiarabien: «Liga ohne Gesetze»? Das steckt hinter den Wüsten-Wechseln der Chelsea-Stars

1 / 5 Frankreichs Weltmeister von 2018, N'Golo Kante wird seine Karriere in Saudi-Arabien fortführen. AFP Hakim Ziyech wird ebenfalls mit einem Wüstenwechsel in Verbindung gebracht. REUTERS Auch Edouard Mendy könnte seine Zukunft im Golfstaat haben. IMAGO/Shutterstock

Millionen-Offerten für Altstars

Der Transfer von Chelsea-Star N’Golo Kanté (32) zu Al-Ittihad ist fix. Mehrere weitere alternde Chelsea-Stars folgen wahrscheinlich dem Weg des Franzosen in die Wüste. Mittelfeldcrack Hakim Ziyech (30) geht wohl zu Ronaldo-Club Al-Nassr, Al-Hilal angelt sich Verteidiger Kalidou Koulibaly (32), Al-Ahly soll Goalie Edouard Mendy (31) verpflichten und an Pierre-Emerick Aubameyang (34) sind gemäss Medienberichten gleich mehrere saudische Clubs dran. Auch für Romelu Lukaku soll ein Club aus Saudi-Arabien geboten haben, dieser habe laut Medien jedoch abgesagt.

Darum profitiert Chelsea von den Angeboten

Chelsea gab letztes Jahr über 600 Millionen Euro für neue Spieler aus, landete aber trotzdem nur im Mittelfeld der Premier League. Damit die Blues die Finanzregeln der Liga und der Uefa einhalten können, müssen sie ihren Kader radikal verkleinern und Transfereinnahmen generieren. Und die wechselwilligen Altstars kassieren bei Chelsea einen hohen Lohn. Koulibaly, Aubameyang, Ziyech und Mendy haben zusammen rund 36,5 Millionen Euro jährlich bei Chelsea verdient.

Mit Ausnahme des ablösefreien Kanté kassieren die Londoner bei Transfers nach Saudi-Arabien zudem hohe Ablösesummen, die bei einem Wechsel in andere Länder wohl kaum zu erzielen wären. Gegnerische Fans kritisieren die Transfers scharf. «Das ist eine Liga ohne Gesetze», schreibt ein Twitter-User. Ein anderer meint, seine Liebe zum Fußball sterbe von Tag zu Tag, weil Chelsea Transferflops noch gewinnbringend nach Saudi-Arabien «verfrachten» könne.

So ist Chelsea mit Saudi-Arabien verstrickt

Mit Karim Benzema wechselte zuletzt ein Real-Profi nach Saudi-Arabien, Wolverhamptons Ruben Neves folgt ihm. Dennoch ist die Häufung an Transfergerüchten um Chelsea-Stars in den Golfstaat auffällig. Der Grund dafür könnte beim öffentlichen Investmentfonds des saudischen Königreichs (PIF) liegen. Der PIF besitzt neben Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad und Al-Ahli in Saudi-Arabien auch Newcastle United. Und: Mehrere Milliarden aus dem Fonds werden laut Medienberichten von Clearlake Capital verwaltet. Dem Unternehmen gehören 60 Prozent der Chelsea-Anteile. Chelsea dementierte eine Saudi-Beteiligung bislang stets und auch die Premier League konnte bei der Übernahme durch das von Todd Boehly angeführte Konsortium keinen Interessenskonflikt mit den Newcastle-Besitzern feststellen.

Was sagen andere Premier-League-Clubs und die Uefa?

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin sorgt sich nicht. «Sie machen den gleichen Fehler wie damals China, als sie Spieler am Ende der Laufbahn geholt haben», sagte er dem niederländischen TV-Sender NOS über den Transfer-Vormarsch der Saudis. Und: «Ich glaube, es ist in erster Linie falsch für den saudischen Fußball. Sie sollten in Akademien investieren, sie sollten Trainer ins Land holen und die eigenen Spieler entwickeln.» Andere Premier-League-Clubs sind alarmierter. Ein Verein lässt dem «Telegraph» ausrichten, dass die Uefa jeden Transfer mit saudischer Beteiligung untersuchen müsse.

Warum pumpen die Saudis Geld in den Fußball?

Erst kürzlich übernahm der PIF vier Topclubs des Landes, darunter Ronaldo-Verein Al-Nassr. Die Clubs wurden privatisiert und in Unternehmen umgewandelt. Das Ganze wurde von Saudi-Arabiens Kronprinz ins Leben gerufen und ist als Teil eines Investitionsprojekts zu verstehen, das die Vereine auch für internationale Stars attraktiver machen soll.