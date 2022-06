Sussexes sind sauer : Lilibets Geburtstags-Feier sorgt für neuen Familien-Zoff bei den Royals

Die drei Kinder von Prinz William und Herzogin Kate haben das Geburtstags-Picknick von Lilibet-Diana in Windsor verpasst. Das soll Harry und Meghan sauer aufstoßen.

Die Cambridges waren mit ihren zwei ältern Kinder stattdessen für einen Jubiläumsbesuch in Wales unterwegs.

Bei ihrem Geburtstags-Picknick im britischen Anwesen der Sussexes, dem Frogmore Cottage in Windsor, waren Prinz William (39), Herzogin Kate (40) und die drei Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) nicht mit dabei.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor feierte am Samstag ihren ersten Geburtstag. Ein erstes Bild der Tochter von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wurde am Montag veröffentlicht.

Es hätte das perfekte Geburtstagsfest werden sollen: Am Samstag feierten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) den ersten Geburtstag ihrer Tochter Lilibet Diana. Dazu luden die Sussexes zu einer familiären Party auf ihrem britischen Anwesen, dem Frogmore Cottage in Windsor, zumal die Familie im Rahmen des Platinjubiläums der Queen (96) in England weilte. Der Haken: Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) sollen die Feierlichkeit verpasst haben. Die beiden älteren Kinder von Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) begleiteten stattdessen ihre Eltern überraschend zu einem besonderen Jubiläumsbesuch nach Wales.