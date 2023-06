Premiere: Lilly Becker zeigt sich öffentlich mit ihrem neuen Freund – inklusive Kuss-Fauxpas 

Am Donnerstagabend zeigte sie sich erstmals mit ihrem neuen Partner Thorsten Weck in der Öffentlichkeit. Die beiden sind seit rund einem halben Jahr liiert.

Seit rund einem halben Jahr ist Lilly Becker wieder in festen Händen. Auf der «Bertelsmann Party» am Donnerstagabend schien sie ihre Freude daran zu haben, ihr neues Liebesglück mit dem Spielerberater Thorsten Weck (53) in prominentem Ambiente zu präsentieren. Für ihren gemeinsamen Auftritt hatten sich die beiden offensichtlich sogar auf einen farblich aufeinander abgestimmten Partnerlook geeinigt. Beide erschienen in dezentem Dunkelblau, auf Lillys Kopf thronte dazu ein eleganter Hut aus dem Hause Dior.