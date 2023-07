«Komet»: Lindenberg & Apache 207 haben bisher erfolgreichsten Hit 2023

«Komet» von Udo Lindenberg & Apache 207 ist der bisherige Hit des Jahres in den Offiziellen Deutschen Charts. In der Halbjahresauswertung 2023 schaffte es der Song auf Platz eins, wie GfK Entertainment am Mittwoch mitteilte. Der eingängige Song des ungleichen Duos Lindenberg (77) und Apache 207 (25) mit Schlager-Beats kam im Januar heraus und lag dieses Jahr bislang 15 Mal an der Spitze der Hitliste. Er sei 175 Millionen Mal gestreamt worden.