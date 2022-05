Deutschland : Lindner fordert von Habeck Durchgreifen des Kartellamts bei Sprit-Steuersenkung

Am 1. Juni greift in Deutschland der Tankrabatt. Da zuvor die Preise noch einmal kräftig gestiegen sind, wird befürchtet, dass dieser statt beim Verbraucher in den Taschen der Ölfirmen landet. Finanzminister Lindner sieht Wirtschaftsminister Habeck am Zug.

Durch eine Senkung der Energiesteuer bis August könnte Benzin um rund 35 Cent pro Liter und Diesel um etwa 17 Cent pro Liter billiger werden. Zumindest in der Theorie. Melissa Erichsen/dpa

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in die Pflicht genommen, dafür zu sorgen, dass die Steuererleichterungen auf Kraftstoffe auch bei den Verbrauchern ankommen. «Die Preisentwicklung an der Zapfsäule ist ein Fall für meinen Kollegen Wirtschaftsminister als obersten Wettbewerbshüter. Wir senken die Steuer, um Autofahrerinnen und Pendler zu entlasten. Die Entlastung muss also dort ankommen», sagte Lindner der «Bild» (Dienstagsausgabe).

Lindner betonte, er habe ursprünglich einen Rabatt auf Sprit vorgeschlagen, «um den Ölfirmen wie in anderen EU-Ländern Vorgaben machen zu können.» In der Ampel sei hingegen eine Senkung der Steuer beschlossen worden, jedoch «unter ausdrücklicher Nennung des Kartellamts». Dieser Beschluss müsse nun «mit Konsequenz umgesetzt werden».