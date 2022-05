Inflation : Lindner – Kampf gegen Inflation muss oberste Priorität haben

Der deutsche Finanzminister, Christian Lindner will eine «Politik, die mit Knappheiten umgehen muss.»

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht in der Bekämpfung der hohen Inflation derzeit die vorrangige finanzpolitische Aufgabe. «Wir müssen die Inflationsspirale durchbrechen», sagte der FDP-Chef am Montag in Berlin nach Beratungen der Parteigremien. Entscheidende Voraussetzung dafür sei das «Ende der expansiven Finanzpolitik» der vergangenen Jahre.