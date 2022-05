Neue Finanzpolitik : Lindner legt Strategie für «Finanzpolitik in der Zeitenwende» vor

Der deutsche Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine finanzpolitische Strategie entworfen, um Deutschland durch die aktuellen Krisen zu führen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs und hoher Energiepreise brauche Deutschland «eine zukunftsorientierte Finanz- und Wirtschaftspolitik, die das Wachstum angebotsseitig erhöht, ohne der Inflation zusätzlichen Auftrieb zu geben», heißt es in dem Papier. Lindner bezeichnete es am Mittwoch in Berlin als «Richtschnur der Finanz- und Haushaltspolitik in der nächsten Zeit».