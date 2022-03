Zu eisig – Lindsey Vonn schockiert über WM-Strecke

Die 41. alpinen Titelkämpfe beginnen am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen, dem Skiort, der sich in Partnerschaft mit München für die Olympischen Winterspiele 2018 bewirbt. Die WM geht am Sonntag, 20. Februar, zu Ende. 69 Nationen mit 525 Sportlern sind gemeldet. 1770 Journalisten aus aller Welt haben sich akkreditieren lassen.