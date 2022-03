Ex-Ski-Star spricht nach OP - Lindsey Vonn und ihr «letzter Schritt vor der Knie-Prothese»

Drei Jahre ist es mittlerweile schon her, seit Lindsey Vonn aus dem Ski-Zirkus zurücktrat. Bereits damals führte die zu den grössten Skifahrerinnen der Geschichte zählende Athletin Verletzungssorgen als Grund für ihren Rücktritt an. Nun spricht die US-Amerikanerin auf Instagram davon, dass sie immer noch mit Blessuren am Knie zu kämpfen hat.