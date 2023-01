Rheinland-Pfalz : Linienbus überrollt Fußgänger in Trier – schwer verletzt

TRIER – Ein Bus hat am Montagabend einen Mann erfasst. Durch einen Sturz war er unter die Hinterachse geraten.

Ein Fußgänger ist von einem Linienbus in Trier überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der 54-Jährige war vor dem Unfall am Montagabend als Fahrgast in dem Bus unterwegs, wie die Polizei mitteilte.