Ukraine-Krieg : Linke lehnt Ölembargo der EU gegen Russland ab

Die Linke lehnt das von der EU geplante Embargo gegen die Einfuhr russischen Öls ab, so die Fraktionschefin Amira Mohamed Ali.

Die Linke lehnt das von der EU geplante Embargo gegen die Einfuhr russischen Öls ab. «Wir sind der Meinung, dass dieser Weg nicht beschritten werden sollte», sagte Fraktionschefin Amira Mohamed Ali am Dienstag in Berlin. «Es drohen für die Menschen und die Wirtschaft in Deutschland ganz enorme Risiken.» Die Folgen könnten «wirklich verheerend sein» – gerade auch in Ostdeutschland.