Frankreich : Linksbündnis Nupes bringt Misstrauensantrag gegen Frankreichs Premierministerin Borne ein

Das links-grüne Bündnis Nupes hat in einer eher symbolischen Geste einen Misstrauensantrag gegen Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne im Parlament eingebracht. «Da es kein Vertrauensvotum gibt, haben wir keine andere Wahl», heißt es in dem Text, den die Fraktionen der Linken, Kommunisten, Grünen und Sozialisten am Mittwoch kurz vor der geplanten Regierungserklärung der Premierministerin gemeinsam einreichten.