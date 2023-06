Leipzig: Linksextreme kündigen «Tag X» an – Polizei ist in Alarmbereitschaft

Die Stadt hatte die Demonstration am Donnerstag verboten.

Die Polizei Leipzig bereitet sich mit einem Großaufgebot auf eine verbotene Demonstration am Samstag vor. (Symbolbild)

Die Polizei bereitet sich in der ostdeutschen Stadt Leipzig mit einem Großaufgebot auf mögliche Krawalle der linksextremen Szene nach einem Demonstrationsverbot vor.

Linke Kreise mobilisierten landesweit

Die Stadt hatte die für Samstag geplante «Tag X»-Demo unter dem Motto «United we stand – Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!» am Donnerstag verboten, weil ein unfriedlicher Verlauf zu befürchten sei. Grundlage dafür sind Gefahrenprognosen der Polizei und Lageeinschätzungen des Verfassungsschutzes (Inlandsgeheimdienst). In linken Kreisen war deutschlandweit mobilisiert worden. Laut Polizei gibt es auch Gewaltandrohungen und Aufrufe zur Militanz.