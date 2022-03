Öffentliche Forschung : Lippmann und Tudor fusionieren

LUXEMBURG - Die beiden öffentlichen Forschungszentren CRP-Henri Tudor und CRP-Gabriel Lippmann sollen bis 2016 fusionieren. Die Regierung stellte den Plan am Donnerstagnachmittag offiziell vor.

Die beiden öffentlichen Forschungszentren CRP-Henri Tudor und CRP-Gabriel Lippmann sollen fusionieren, wie das Personal der beiden öffentlichen Forschungszentren am Donnerstagvormittag in einer Versammlung erfahren hat. Die Bekanntgabe der Fusion fand, wie «L'essentiel Online» bereits am Muttag berichtete, offiziell am Donnerstagnachmittag auf einer Pressekonferenz statt.