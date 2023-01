Tochter von Elvis Presley: Lisa Marie Presley liegt nach Herzstillstand im Krankenhaus.

Einziges Kind von Elvis Presley

Noch am Dienstag besuchte Lisa Marie die Golden Globes in Los Angeles gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla Presley (77). Dort gewann der Schauspieler Austin Butler (30) den Preis als «Bester Hauptdarsteller» für seine Performance als Lisa Maries Vater im Film «Elvis».

Lisa Marie Presley kam am 1. Februar 1968 in Memphis auf die Welt. Sie ist das einzige Kind vom «King of Rock ’n R Roll» Elvis Presley. Sie war unter anderem mit Michael Jackson und Nicolas Cage verheiratet. Sie ist noch immer die Eigentümerin von Graceland – Elvis Presleys ehemaliger Wohnsitz in Memphis.