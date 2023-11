Liser-Studie: Darum bleiben Stellen für Geringqualifizierte unbesetzt

LUXEMBURG – Das Liser hat versucht, die Ursachen für den Arbeitskräftemangel in bestimmten Berufen zu ermitteln. Am Dienstag stellte es die Ergebnisse seiner Studie vor.

Die Adem hat fünf Berufsgruppen ermittelt, in denen ein Arbeitskräftemangel besteht, darunter qualifizierte Berufe im Baugewerbe und verwandten Bereichen, in der Metallindustrie und im Maschinenbau. Pixabay

Im Jahr 2022 hatten 76 Prozent der luxemburgischen Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung. Infolgedessen sind in Luxemburg derzeit Hunderte von Stellen unbesetzt. Dies geht aus einer Studie hervor, die das Liser (Luxemburger Institut für sozioökonomische Forschung) am Dienstag veröffentlicht hat. Dass das Problem «negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann, da es das Wachstum der Unternehmen und ihre Investitionen behindert», wie das Institut mitteilt, dürfte niemanden verwundern. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Qualifikationsproblem: 28 Prozent der Unternehmen suchen Bewerber für Stellen, für die kein Hochschulabschluss erforderlich ist.

Die Adem hat fünf Berufsgruppen identifiziert, in denen derzeit ein Personalmangel herrscht: qualifizierte Bauarbeiter und verwandte Berufe, Metallarbeiter, Maschinenbauer, Handwerker und Drucker, Elektriker und Elektrotechniker sowie Montagearbeiter. Die Forscherinnen des Liser haben herausgefunden, dass die Lohnbedingungen in diesen Berufen nicht schlechter sind als in verwandten Tätigkeitsbereichen, die nicht von einem Arbeitskräftemangel betroffen sind. «Im Durchschnitt sind sie sogar etwas günstiger, da das Lohnniveau hier weniger von Zulagen, Überstunden und Schichtarbeit abhängt», schreiben Laetitia Hauret und Ludivine Martin.

Schlechtere Arbeitsbedingungen

Warum werden diese Berufe dann gemieden? Weil neben dem Gehalt auch andere Arbeitsbedingungen für die Qualität der Beschäftigung wichtig seien, wie etwa die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Jobsicherheit, sozialer Dialog, Autonomie am Arbeitsplatz, das Arbeitsklima, Weiterbildungsmöglichkeiten oder die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben. Da die Forscherinnen nicht auf luxemburgische Daten zurückgreifen konnten, haben sie entsprechende Branchen in der Großregion untersucht.

Während es bei den Faktoren sozialer Dialog und Autonomie keine Unterschiede zu geben scheint, sind sie in anderen Bereichen durchaus vorhanden. So fühlen sich nur 47 Prozent der in diesen Berufen arbeitenden Personen angemessen bezahlt – in Berufen, in denen kein Personalmangel herrscht, sind es 62 Prozent. Außerdem sehen sich Personen in diesen Berufen einem höheren Risiko ausgesetzt, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, fühlen sich von ihren Kollegen und Vorgesetzten weniger unterstützt und sind mit ihrer Work-Life-Balance weniger zufrieden.

