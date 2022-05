Städtereise: Lissabon lässt sich auch zu Fuß erkunden

Was gibt es Schöneres, als eine Stadt zu Fuß zu erkunden? Besonders in Lissabon lauern die Reize an jeder Straßenecke.

Was gibt es Schöneres, als eine Stadt zu Fuß zu erkunden? Besonders in Lissabon lauern die Reize an jeder Straßenecke. Die Altstadt eignet sich hervorragend, um ziellos durch die kleinen Kopfsteinpflasterstraßen zu schlendern. Auf dem Weg zum Castelo de São Jorge bietet sich im Stadtteil Alfama etwa an, einen kleinen Schlenker zum Aussichtspunkt Santa Luzia zu machen, von wo aus man einen blick auf den Hafen werfen und einige Passagierschiffe sehen kann.

Am Ende des Abstiegs empfiehlt es sich, zum Praça do Comércio zu verlängern, einem majestätischen Platz am Ufer des Tejo. Im umliegenden Viertel Baixa bieten die geradlinigen Einkaufsstraßen einen krassen Gegensatz zu den alten Vierteln mit ihren engen und verwinkelten Gassen. Shoppingbegeisterte werden bis zur langen Avenida da Liberdade vorstoßen – und dort auf ihre Kosten kommen. Auch wenn es die kleinen, verwinkelten Gassen sind, die Lissabon seinen weltberühmten Charme verleihen – ob in der Nähe des Botanischen Gartens oder in Richtung der Aussichtspunkte Santa Catarina oder São Pedro de Alcântara.