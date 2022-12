Portugal : Lissabon von heftigen Regenfällen heimgesucht – Frau getötet

Bei heftigen Überschwemmungen in Lissabon ist eine Frau getötet worden. Die portugiesische Zivilschutzbehörde teilte am Donnerstag mit, die 55-Jährige sei von Wassermassen in dem Keller eingeschlossen worden, in dem sie gewohnt habe. Autos wurden weggeschwemmt. Straßen und Gebäude wurden unter Wasser gesetzt. Der Betrieb einiger Metro-Linien wurde eingeschränkt. Ein örtliches Krankenhaus verlor durch das Unwetter sein Dach. Das Gebäude wurde auch überflutet.