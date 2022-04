Luxemburg : Literpreise für Benzin, Diesel und Heizöl fallen um 7,5 Cent

LUXEMBURG – Im Rahmen der im «Solidaritéitspak» beschlossenen Maßnahmen fallen ab Mittwoch im Großherzogtum die Preise für Energieerzeugnisse. Die Senkung gilt bis zum 31. Juli 2022.

Die bei der Tripartite angekündigte Senkung des Benzin- und Dieselpreises um 7,5 Cent pro Liter tritt ab Mittwoch in Kraft.

An den Tankstellen Luxemburgs fallen zum morgigen Mittwoch die Preise für Diesel und Benzin um 7,5 Cent pro Liter inklusive Steuern. Das teilt das Energieministerium am späten Dienstagnachmittag mit. Diese Maßnahmen ist ein Teil des «Solidaritéitspak», in dem sich die Regierung verpflichtet hat, die Verbraucherpreise zu senken. Ein Liter Diesel kostet dann 1,643 Euro, 98er-Benzin 1,726 Euro und die 95-Oktan-Variante 1,632 Euro.