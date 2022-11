Konzert: Little Simz begeistert die Rockhal

«Lussembush!»: alleine zu hören, wie Little Simz den Namen des Landes auf luxemburgische Art ausspricht, war am Dienstagabend einen Besuch wert. Ihr neuestes Album trägt den Titel «Sometimes I Might Be Introvert», und das ist kein Zufall. Zu Beginn ihrer Show hielt die Londoner Rapperin ihre Deckung, öffnete sich dann aber nach und nach und gab schließlich alles preis, voller Ehrlichkeit dankte sie ihren Fans und gab ihnen in aller Bescheidenheit Ratschläge. Die Britin begab sich während «101 FM» sogar mitten ins Publikum.