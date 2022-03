Jesse enthüllt : Live-Orchester bei «DSDS» war ein Fake

Bei der «DSDS»-Mottoshow traten die Kandidaten mit einem Live-Orchester auf. Doch Jesse Ritch verrät: Das war nicht live, das sollte nur gut aussehen.

Was auf den ersten Blick pompös wirken und «DSDS» eine neue Show-Dimension verschaffen sollte, entpuppt sich jetzt als Bluff: Das Live-Orchester, das die Kandidaten gestern erstmals begleitete, war alles andere als live. Die Musiker waren zwar auf der Bühne anwesend, doch der Sound kam aus den Boxen.

Live «nicht so gut möglich»

«DSDS»-Halbfinalist Jesse Ritch enthüllte die Lüge gestern nach der Show, wie express.de berichtet: «Unter uns gesagt, es war nicht live. Das war natürlich alles so gemacht, dass es wie live klingt. Das Orchester saß dann nur für das TV-Bild an den Instrumenten, damit das gut aussieht.»

Ob diese Offenbarung die «DSDS»-Produzenten freut? Jesse versucht jedenfalls seine Aussage noch zu erklären: «Das ist auch gar nicht so gut möglich vom Klang her, dass das dann so schön rüberkommt.» Hoffen wir, dass sich dieses Geständnis von Jesse nicht negativ auf seine Final-Qualifikation auswirken wird.