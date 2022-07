Wie Kim Kardashian: Lizzo trägt jetzt auch Balenciaga-Klebeband

«Walking in my Balenci-enci’s», heißt es im Song «About Damn Time» von Lizzo (34). Diese Lyrics – die zu Deutsch «Laufe in meinen Balenciagas» bedeuten – hat sich die Musikerin nun zu Herzen genommen und präsentiert sich nicht nur in Balenciaga-Schuhen, sondern in einem kompletten Look der Designermarke. Auffällig dabei? Das Klebeband-Outfit ist das gleiche, wie es Kim Kardashian bereits zur diesjährigen Pariser Fashion Week trug. Lizzo scheint im Look aber um einiges mehr Spaß zu haben als die 41-Jährige – das zeigt zumindest ein Video, das die Sängerin am Mittwoch auf Instagram postete.