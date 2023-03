Luxemburg: Brennender Lastwagen auf der A13 erfolgreich geborgen

Wie der luxemburgische Automobilclub am Mittwochnachmittag auf den Sozialen Netzwerken mitteilt, war ein Lastwagen auf der A13 in Richtung Petingen in Brand geraten. Der Verkehr auf der rechten Fahrbahn zwischen Ehleringen und Differdingen war zeitwiese ausgesetzt und sorgte für einen erheblichen Rückstau auf der Strecke. Nach Angaben des ACL hat der Lkw – aus noch ungeklärter Ursache – nach Verlassen des Ehleringer Tunnels, Feuer gefangen. Das Fahrzeug wurde kurz vor 14 Uhr geborgen, teilte der ACL mit.