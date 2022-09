Rheinland-Pfalz : Lkw brennt zwischen Trassem und Saarburg aus

TRASSEM – Am Montagmorgen sind Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Lastwagen gerufen worden. Der Fahrer hatte sich retten können.

Am Montagmorgen ist ein Lastwagen auf der B407 zwischen Trassem und Saarburg in Brand geraten. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei gegen 11.40 Uhr die entsprechende Meldung bei ihr eingegangen.