Rätsel um vermissten Stepan Munteanu : LKW-Chauffeur steigt aus Fahrerkabine und verschwindet danach spurlos

Die deutsche Polizei sucht nach einem moldauischen Kleinlasterfahrer, der zuletzt vor rund zwei Wochen gesehen wurde. Damals stieg er gemäss Videobildern auf einem Firmengelände aus seinem Fahrzeug, checkte sein Handy und eilte davon.

Rätsel um einen spurlos verschwundenen Trucker in Deutschland: Seit der Rumäne Stepan Munteanu am 19. April während eines Transports aus der Führerkabine stieg, wurde der 42-Jährige nicht mehr gesehen. Die Polizei ist ratlos, seine Familie macht sich große Sorgen über seinen Verbleib, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Was ihn zu seinem Abgang motivierte, ist völlig unklar. War er wegen etwas in Angst geraten oder war er einfach verwirrt? Fest steht, dass Munteanu seinen Pass und sein Handy im Kleinlaster ließ und sogar den Zündschlüssel im Schloss stecken ließ.

Familienvater Munteanu war am 19. April mit seinem in Bulgarien zugelassenen Lastwagen auf dem Gelände einer Maschinenfabrik in Büren bei Paderborn in Nordrhein-Westfalen vorgefahren, wo er eine Ladung abliefern sollte. Weil vor ihm noch andere Lastwagen entladen wurden, musste Stepan warten. Eine Überwachungskamera zeigt, wie er kurz vor 14 Uhr auf dem Firmenhof steht und in sein Handy schaut. Dann verließ er das Gelände zu Fuß. Gegen 15.10 Uhr musste dann ein Pilot, der auf einem zwei Kilometer entfernten Segelflugplatz starten wollte, den Start abbrechen, weil ein Mann über die Rollbahn ging. Die Polizei rätselt, ob es sich um Munteanu handelt.