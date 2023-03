Luxemburg : Lkw erfasst 56-Jährigen an Baustelle – Arbeiter tot

Am heutigen Dienstag hat ein Lastwagen an einer Baustelle in Niederfeulen während eines Fahrmanövers einen Arbeiter erfasst, wie die Police Grand Ducale am Dienstagnachmittag mitteilt. Demnach sei der 56-jährige Mann infolge des Zusammenstoßes mit dem Lkw noch an der Unfallstelle verstorben. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.45 Uhr in der in der Rue de la Montagne.