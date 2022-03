Frankreich : LKW-Fahrer starten Anti-Corona-Demo in Frankreich

Vergangene Woche rollten Hunderte Lastwagen Richtung der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Auch LKW-Fahrer in Frankreich schließen sich jetzt für eine Protestfahrt zusammen.

Gegner staatlicher Corona-Vorgaben mobilisieren in Frankreich zu einer Trucker-Demo nach kanadischem Vorbild. Aufgerufen wird in den sozialen Medien zu einer Sternfahrt mit Lastwagen im Laufe der kommenden Woche nach Paris. Ziel des sogenannten Convoi de la Liberté (übersetzt: «Konvoi der Freiheit») ist ein gebündelter Protest am 12. Februar in der französischen Hauptstadt, auch von einer anschließenden Weiterfahrt nach Brüssel ist die Rede. Einer entsprechenden Facebook-Gruppe haben sich bereits mehr als 190.000 Menschen angeschlossen.