Saarland : Lkw gerät während der Fahrt auf A8 in Brand

Schwalbach – Ein Lkw ist auf der A8 in Brand geraten. Als der Fahrer die Autobahn verlassen wollte habe er Reifenteil verloren. Sattelzug und Anhänger sind offenbar teils ausgebrannt.

Ein brennender Lastwagen hat am Donnerstagabend an der Autobahn 8 für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr sowie Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Schwalbach-Hülzweiler und Nalbach in Brand geraten. Auch eine an die Autobahn angrenzende Wiese habe dadurch Feuer gefangen.