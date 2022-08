Luxemburg : Lkw ging beim Tanken am Potaschberg in Flammen auf

GREVENMACHER – Die Tankstelle am Potaschberg bleibt vorerst geschlossen. Ein Lastwagen hat am Mittwoch an der Station Feuer gefangen.

Am Mittwochabend sind an der Tankstelle am Potaschberg große, schwarze Rauchschwaden aufgestiegen – ein Lkw war in Brand geraten, wie der Rettungsdienst CGDIS auf Facebook schreibt. Demnach sei der mit Recyclingmaterial beladene Lastwagen kurz vor 17 Uhr in Brand geraten, während er am tanken war.