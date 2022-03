Unfall : LKW kippt um und blockiert Auffahrt

BETTEMBURG - Am Bettemburger Kreuz hat am Morgen ein LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es kippte um.

Ein LKW wollte am Freitagmorgen gegen 10.20 Uhr von der A3 in Richtung Luxemburg auf die A13 in Richtung Petingen fahren, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, es umkippte und auf die Leitplanken fiel.