Bartringen : Lkw mit Kran kracht neben Kindergarten

BARTRINGEN – Ein Lkw-Fahrer wollte in Bertringen Betonplatten abladen. Der schlecht gesicherte Kran kippte zur Seite und schlug knapp neben einem Kindergarten ein.

Ein Unfall hat sich am heutigen Dienstag gegen 10:20 Uhr in Bartringen auf der Straße nach Mamer ereignet. «Der Kran eines Lastwagens fiel direkt neben einer Krippe», teilte die Police Grand-Ducale mit. Ein Arbeiter wurde am Bein leicht verletzt, den Kindern geht es gut.