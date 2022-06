Party-Reise: Lloret de Mar darf sich auf 960 luxemburgische Abiturienten gefasst machen

«Die Woche in Lloret de Mar in Spanien ist der letzte Moment, in dem alle, die gerade ihr Abitur gemacht haben, zusammen sein können. Danach geht jeder zum Studieren, oft ins Ausland, oder fängt an zu arbeiten», erklärt Organisator von Go Lloret bei «Voyages Emile Weber». Er weiß, wovon er spricht, denn er hat es selbst erlebt – das Ritual gibt es seit 25 Jahren. 1997 war die Fahrt zum ersten Mal von einem 18-jährigen Abiturienten organisiert worden, der damals bei dem Reiseveranstalter anfing. Am Donnerstag sind die diesjährigen Abiturienten mit ihren letzten mündlichen Prüfungen fertig geworden und können nun Richtung Spanien.