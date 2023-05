Festival: LOA heizt dem Publikum vor den Hochöfen in Belval ein

Die Neuheiten

Nach dem Erfolg des Luxembourg Open Air (LOA) im vergangenen Jahr haben die Veranstalter das Festival an den Hochöfen Belvals noch eine Nummer größer geplant. Sie rechnen an beiden Festivaltagen des Season Opening Wochenendes mit jeweils etwa 10.000 Besuchern. Drei Bühnen mit erstklassigen DJs erwarten die Festivalgänger: die Mainstage, die Inferno Stage (Technomusik) und die Rave Cave im maritimen Look, die die Hidden Stage aus 2022 ersetzen soll.