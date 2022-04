Corona : Lockdown-Erleichterungen für 6,6 Millionen Einwohner Shanghais

Nach zwei Wochen Extrem-Lockdown in Shanghai rudert das Regime zurück und erlaubt den Besuch bei Apotheken und Märkten.

Nach zwei Wochen haben die chinesischen Behörden den Lockdown in der Millionenmetropole Shanghai etwas gelockert. 6,6 Millionen der rund 25 Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnungen verlassen, müssen aber in ihren Vierteln bleiben, berichtete die Online-Zeitung «The Paper» am Dienstag.

Die plötzliche Schließung der meisten Unternehmen und Anordnungen, Zuhause zu bleiben, hatten zu Klagen in der Bevölkerung über fehlenden Zugang zu Lebensmitteln und Medizin geführt. Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet werden, müssen sich in Massen-Isolationszentren begeben, in denen die Zustände als teils überfüllt und unhygienisch beschrieben wurden. Der strenge Lockdown in Shanghai begann am 28. März.