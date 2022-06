Corona-Pandemie : Lockdown und Massentests für 2,7 Millionen Menschen in Shanghai angeordnet

Wegen eines Corona-Massentests in Shanghai wird am Samstag ein Bezirk in der chinesischen Millionenmetropole abgeriegelt. Betroffen von der Maßnahme seien 2,7 Millionen Einwohner im südwestlichen Bezirk Minhang, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

AFP

Minhang wird demnach unter eine «geschlossene Verwaltung» gestellt, um alle Bewohner zu testen. Der Lockdown werde nach Entnahme der Proben aufgehoben. Einen genauen Zeitrahmen nannten die Behörden nicht.

Offen blieb auch, welche Maßnahmen ergriffen werden, falls Bewohner des Bezirks positiv getestet werden. Gemäß der chinesischen Null-Covid-Strategie werden alle Infizierten isoliert und enge Kontaktpersonen – oft auch das gesamte Gebäude oder die Stadtteile, in denen sie wohnen – unter Quarantäne gestellt. Am Donnerstag wurden in Shanghai neun lokale Corona-Neuinfektionen registriert, keine davon in Minhang.

Erste Lockerungen für Shanghai erst letzte Woche

China hatte von Beginn der Pandemie an auf rigorose Corona-Maßnahmen gesetzt und die Infektionszahlen damit über lange Zeit hinweg auf im internationalen Vergleich relativ niedrigem Stand halten können.

Mit Aufkommen der Omikron-Variante kam es dennoch zu großen Ausbrüchen. Zentrum war zunächst Shanghai, woraufhin die Stadt mit ihren 25 Millionen Einwohnern Anfang April rigoros abgeriegelt wurde. In der vergangenen Woche wurden die Maßnahmen für die meisten Einwohner der Wirtschaftsmetropole wieder gelockert.