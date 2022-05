Luxemburg: Locken die hohen Energiepreise Kraftstoffdiebe an?

Wenn der Tank eines Lkw mit 1000 Litern Diesel gefüllt ist und der Preis über 1,80 Euro pro Liter liegt, ist das für manch Kriminelle eine lukrative Einnahmequelle. Kraftstoffdiebstahl, insbesondere durch Abzapfen von Fahrzeugtanks, ist zwar keine neue Praxis, aber die gestiegenen Preise macht das Geschäft für die Diebe noch attraktiver. Oder doch nicht? Polizei und die Transportbranche sind sich in dieser Frage uneinig. Die Police Grand-Ducale erklärte auf L'essentiel-Anfrage, dass Kraftstoffdiebstahl «eher selten» sei und nicht merklich zugenommen habe. Der Verband «Groupement des entrepreneurs de transports» gibt hingegen an, dass sich Kraftstoffdiebstähle in letzter Zeit häufen.