Nationalmannschaft : Löw plant nicht mehr mit Ballack

Michael Ballack verlässt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Zum Abschluss seiner Ära darf der Kapitän allerdings noch einmal antreten.

Die Ära von Michael Ballack in der deutschen Nationalmannschaft geht zu Ende. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, plant Bundestrainer Joachim Löw nach einem Gespräch mit Ballack nicht mehr mit dem langjährigen Kapitän. Der 34-jährige Leverkusener soll laut DFB am 10. August gegen Brasilien aber noch sein 99. Länderspiel absolvieren.