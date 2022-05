«My L'essentiel»-Account : Warum ist ein Login Pflicht, um Artikel kommentieren zu können?

Die Kommentar-Funktion von L'essentiel erfreut sich seit Jahren größter Beliebtheit. Ab sofort ist zum Kommentieren jedoch ein Login erforderlich. Wir erklären warum.

«Wir haben in den vergangenen Jahren und vor allem seit Beginn der Pandemie eine stetige Verschärfung des Tons bis hin zu einem unerträglichen Maß an Hasstiraden feststellen müssen», erklärt Philip Weber, Leiter der Online-Redaktionen, «diesen Trolls wollen wir keine Plattform bieten.» Durch die Einführung des neuen Systems kann Nutzern, die sich wiederholt nicht an die Regeln halten, das Kommentarrecht entzogen werden. «Dies hat nichts mit Einschränkung der Meinungsfreiheit zu tun – im Gegenteil: Meinungen sind immer herzlich willkommen», bekräftigt Philip Weber, «aber wer nur kommt, um zu beleidigen, zu desinformieren, Hass zu schüren oder um mit seiner ‹Meinung› andere Menschen auszugrenzen, den wollen wir nicht am selben ‹Diskussionstisch› sitzen haben.»