Luxemburg: Lohnt es sich, selbst Strom zu produzieren?

Antonio Monteiro hatte selbst nie geplant, Solarzellen auf dem Dach seines Hauses zu installieren. «Ich habe mich von meinem Onkel überreden lassen», erklärt der Beckericher. Als er vor drei Jahren in sein neues Haus einzog, ließ er 54 Solarpaneele auf dem Dach anbringen. «Die Investitionssumme betrug 36.000 Euro», sagt Monteiro, «dafür habe ich eine staatliche Beihilfe in Höhe von 6000 Euro erhalten».

Seitdem zahle er seinen Stromverbrauch (zwischen 250 und 280 Euro pro Monat) selbst. Zudem kaufe ihm der Energieversorger Enovos den überschüssig produzierten Strom ab. Hierfür erhält er regelmäßig Abschlagszahlungen in gleicher Höhe. Es dauert also ein paar Jahre, bis sich die Investition amortisiert hat, doch nach etwa 15 Jahren, gehe die Rechnung auf, so Monteiro.