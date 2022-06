Meteolux : Lokale Gewitter und starke Regenfälle ab Freitagabend möglich

LUXEMBURG – Der Wetterdienst Meteolux hat für Freitagabend die gelbe Alarmstufe vergeben. Örtlich seien starke Gewitter und heftiger Regen möglich.

In ganz Luxemburg gilt am heutigen Freitag von 17 Uhr bis Mitternacht gelber Alarm, also potenzielle Gefahr, wegen starker Gewitter, so Meteloux. Diese seien einhergehend mit Regenergüssen von bis zu 25 Liter/Quadratmeter. Wenn, treten die Wetterereignisse laut Meteolux aber nur lokal auf. Möglich seinen zudem Windböen mit bis zu 70 Stundenkilometern.