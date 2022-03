Blackbox ausgewertet : Lokführer telefonierte beim Unfall

Zum Zeitpunkt des Zugunglücks in Santiago hing der Lokführer am Handy. Das zeigt die Auswertung der Blackbox sowie die Befragung des Mannes, der im Zentrum der Ermittlungen steht.

Zudem zeigte die Auswertung der Daten, dass der Zug mit 192 Kilometern pro Stunde auf die verhängnisvolle Kurve zuraste, worauf der Lokführer eine Bremsung eingeleitet habe. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass der Zug noch mit über 150 km/h in die Kurve ging, in der höchstens Tempo 80 erlaubt war. Darüberhinaus soll der Lokführer im Moment des Unglücks «einen Plan studiert haben», berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP und bezieht sich dabei auf eine Gerichtssprecherin. Die Agentur präzisierte allerdings nicht, um was für einen Plan es sich dabei handelte.