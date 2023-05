Stadtmarken: London «Beste Stadt» – Luxemburg auf Platz 26

London ist «the place to be»: Die Stadt wurde von der britischen Beratungsfirma Brand Finance zur besten urbanen Marke der Welt gekürt. Befragt wurden 15.000 Menschen in zwanzig Ländern, auf fünf Kontinenten. Damit liegt London vor New York, Paris, Los Angeles, Sydney, Singapur, Tokio, San Francisco, Dubai und Amsterdam. Bewertet wurde zum Beispiel nach Bekanntheitsgrad, Lebensqualität, Studium oder auch Tourismus.