Kritik an Auswahl : London führt Visa-Regeln für Top-Absolventen ein

Absolventinnen und Absolventen von 50 prestigeträchtigen Universitäten können sich künftig auf ein Arbeitsvisum in Großbritannien bewerben. Die Auswahl sorgt jedoch für Kritik.

Schwenk hin zu asiatischen Ländern sowie den USA

Die Auswahl sorgte auch für Kritik. So bemängelte etwa der Klimaforscher Christopher Trisos von der Universität Kapstadt im Magazin «New Scientist» das Prozedere als «zutiefst ungerecht». Der Ausschluss afrikanischer Universitäten bedeute, dass viele hoch qualifizierte Absolventen mit Wissen in zukunftsträchtigen Feldern wie Klima oder Ernährungssicherheit außen vor blieben.

Die konservative Regierung in London setzt seit dem Brexit auf eine rigide Einwanderungspolitik und will nur noch ausgewählte Personen ins Land lassen. Im vergangenen Jahr wurde eine Visa-Möglichkeit für Preisträger von Oscars, Nobelpreisen und ähnlichen Auszeichnungen eingeführt, auf die jedoch in den ersten Monaten keine Bewerbungen eingingen. «Aufgrund der Exklusivität der Preise, mit denen man sich für diese Route qualifiziert, haben wir keine hohe Anzahl an Bewerbungen erwartet im Vergleich zu anderen Routen», hieß es am Montag auf Anfrage aus dem britischen Innenministerium. Konkrete aktuelle Bewerberzahlen wollte die Regierung nicht nennen.